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Только ядерный статус может дать гарантию безопасности, поэтому Украина хочет начать эту дискуссию, - посол

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Среда 01 февраля 2023 02:49
Только ядерный статус может дать гарантию безопасности, поэтому Украина хочет начать эту дискуссию, - посол Фото: Посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii_makeiev)
Автор: Олег Васкив

Когда Россия нарушила Будапештский меморандум, ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление сделал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", - указал дипломат.

Макеев отметил, что у него нет готовых предложений, как это может выглядеть. Однако напомнил, что одну из идей представил президент Владимир Зеленский в начале 2022 года - Договор безопасности.

"Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила", - добавил посол.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский назвал ключевой принцип гарантий безопасности для Украины.

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