Только ядерный статус может дать гарантию безопасности, поэтому Украина хочет начать эту дискуссию, - посол

Когда Россия нарушила Будапештский меморандум, ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию", - указал дипломат.

Макеев отметил, что у него нет готовых предложений, как это может выглядеть. Однако напомнил, что одну из идей представил президент Владимир Зеленский в начале 2022 года - Договор безопасности.

"Важно, чтобы весь мир позаботился о том, чтобы эти гарантии были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, чтобы Россия их не нарушила", - добавил посол.