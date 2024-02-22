Не тільки ядерна зброя в космосі. Bloomberg розповіло про інші загрози з боку РФ

Глобальна мережа, якою передається майже весь інтернет і фінансовий трафік, дуже вразлива для саботажу. РФ уже почала досліджувати підводну інфраструктуру Атлантичного океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Чому про це заговорили

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США впадають у міжнародну кризу, ігноруючи намір Росії розмістити ядерну зброю в космосі та використовувати електромагнітний імпульс, щоб вивести з ладу угруповання супутників, яке лежить в основі їхньої розвідки.

Видання підкреслило, що є ще більш вразлива "ахіллесова п'ята", яка загрожує глобальній торгівлі, всесвітній військовій готовності та логістиці, а також самому інтернету.

Йдеться про вкрай вразливий комплекс підводних кабелів, які забезпечують основу світового зв'язку.

Важливість системи підводних кабелів

У доповіді, опублікованій на початку цього тижня організацією Policy Exchange у Британії, підкреслюється вразливість підводних кабелів.

Нова доповідь є продовженням аналізу 2017 року, співавтором якого є нинішній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

У новій доповіді факти зазначено, що в усьому світі щодня відбувається понад 10 трильйонів доларів фінансових транзакцій, комерційних платежів і торгових операцій. Понад 95% світових комунікацій здійснюється мережею з приблизно 500 кабелів, прокладених через сім морів.

У звіті за 2017 рік сказано, що підводні кабелі виходять на берег лише в кількох віддалених прибережних місцях і часто мають мінімальний захист.

РФ уже зацікавилася пошуком вразливостей

Головний маршал авіації Британії Стюарт Вільям Піч у передмові до нової доповіді заявив, що РФ уже почала досліджувати підводну інфраструктуру Атлантичного океану як слабке місце нашої національної безпеки.

Він зазначає, що далі на схід Китай зміцнює свою підводну оборону в рамках свого ширшого прагнення стати великою військовою державою.

Інші держави-ізгої, зокрема Іран і Північна Корея, вдосконалюють свої підводні військові можливості у способи, які можуть поставити під загрозу цю критично важливу інфраструктуру.

Система кабелів може перебувати під загрозою

Видання пише, що з поверненням небезпечної конкуренції великих держав між США, Китаєм і Росією, вся структура системи перебуває під загрозою.

Зокрема, російські підводні човни, ймовірно, мають здатність спускатися до дуже глибоко прокладених ділянок кабелів і порушувати їхню роботу. Розглядається варіант з їх знищенням або підключенням до них з метою маніпулювання даними.

Що потрібно робити

У матеріалі вказується на необхідність вдосконалення технологій, які Захід застосовує для захисту кабелів.

Також слід вивчити концепції стиснення даних, які з часом дадуть змогу більш широко використовувати альтернативи космічного базування.

"Як у наступальному, так і в оборонному плані нам необхідно інвестувати у війну на морському дні. Це означає вдосконалення наших власних підводних систем, включно з атомними підводними човнами і новими класами підводних безпілотних апаратів, здатних протистояти кораблям противника", - пише Bloomberg.

Члени НАТО вже готувалися до таких сценаріїв

У травні повідомлялося, що НАТО посилює спостереження за підводними човнами після того, як оборонний альянс попередив, що РФ може нашкодити критично важливим підводним об'єктам Європейського союзу і США.

Уже восени стало відомо, що НАТО розробляє технології, що дають змогу в режимі реального часу виявляти підозрілу активність поблизу критично важливої підводної інфраструктури після того, як вибухи на трубопроводі "Північний потік" рік тому оголили труднощі моніторингу.