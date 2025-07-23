Тільки не в Чорному морі. Росія розпочала найбільші навчання за участю 150 військових кораблів

У повідомленні міністерства йдеться, що так звані навчання "Липневий шторм", які триватимуть із 23 до 27 липня, перевірять готовність флоту до виконання нестандартних операцій, застосування далекобійної зброї та інших передових технологій, зокрема й безпілотних систем.

"У морі екіпажі кораблів відпрацюють вихід у райони бойових дій, ведення протичовнової оборони, оборону районів базування та господарської діяльності", - повідомили в міністерстві.

Також буде відпрацьовано питання "відбиття атак засобів повітряного нападу, безпілотних катерів і безпілотних літальних апаратів супротивника, забезпечення безпеки мореплавства, нанесення ударів по об'єктах і корабельних угрупованнях супротивника".

У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів, повідомило міністерство. Керуватиме навчаннями головнокомандувач ВМФ адмірал Олександр Моїсеєв.