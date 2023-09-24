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Не тільки будівля ФСБ. У Курську дрон атакував ще один об'єкт, - джерела

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Український безпілотник не тільки атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Також під атаку дрона потрапив ще один обʼєкт.

Про це повідомили джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Так, за даними джерел, сталася ще одна атака, внаслідок якої є влучання по нафтопереробному заводу біля місцевого аеродрому.

Мер Курська Ігор Куцак повідомив, що через атаку скасовується святковий салют до Дня міста. 

"У зв'язку з останніми подіями прийняв рішення скасувати святковий салют на честь Дня міста.  Вважаю, це буде розумно з точки зору спокою та безпеки жителів", - написав він у Telegram. 

Вибух у Курську

Сьогодні зранку у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Він стверджував, що нібито внаслідок удару трохи постраждав дах будівлі. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що вибух був потужним. Після цього у місті помітили чорний дим.

Варто зазначити, що сьогодні у Курські відзначають день міста.

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