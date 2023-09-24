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Не только здание ФСБ. В Курске дрон атаковал еще один объект, - источники

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске. Также под атаку дрона попал еще один объект.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Главном управлении разведки Минобороны.

Так, по данным источников, произошла еще одна атака, в результате которой есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле местного аэродрома.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что из-за атаки отменяется праздничный салют ко Дню города. 

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.  Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.

Взрыв в Курске

Сегодня утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.

Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.

Стоит отметить, что сегодня в Курске отмечают день города.

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