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Тільки бойові офіцери: Зеленський після корупційної справи обіцяє зміни у Нацгвардії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

На тлі викриття 2 серпня корупційної схеми, у якій виявилися замішаними посадовці Національної гвардії України, президент Володимир Зеленський анонсував зміни у роботі логістики НГУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

За словами Зеленського, він вже заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. У Нацгвардії триває службове розслідування. Очікується, що його результати будуть представлені найближчим часом.

"По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - додав президент, коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами. До складу фігурантів схеми входили в тому числі посадовці НГУ, а також народний депутат України та колишній очільник Луганської ОВА.

На скандал вже відреагував міністр МВС Клименко. За його словами, посадовців НГУ, які фігурують у провадженні, вже відсторонено від обов'язків. Ведеться розслідування.

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