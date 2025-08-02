Тільки бойові офіцери: Зеленський після корупційної справи обіцяє зміни у Нацгвардії

За словами Зеленського, він вже заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. У Нацгвардії триває службове розслідування. Очікується, що його результати будуть представлені найближчим часом.

"По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", - додав президент, коментуючи ситуацію.