Только боевые офицеры: Зеленский после дела о коррупции обещает изменения в НГУ

По словам Зеленского, он уже заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидается, что его результаты будут представлены в ближайшее время.

"По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - добавил президент, комментируя ситуацию.