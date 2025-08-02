Только боевые офицеры: Зеленский после дела о коррупции обещает изменения в НГУ

На фоне разоблачения 2 августа коррупционной схемы, в которой оказались замешаны должностные лица Национальной гвардии Украины, президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в работе логистики НГУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
По словам Зеленского, он уже заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. В Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидается, что его результаты будут представлены в ближайшее время.
"По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", - добавил президент, комментируя ситуацию.
Напомним, 2 августа стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам. В состав фигурантов схемы входили в том числе должностные лица НГУ, а также народный депутат Украины и бывший глава Луганской ОГА.
На скандал уже отреагировал министр МВД Клименко. По его словам, должностные лица НГУ, которые фигурируют в производстве, уже отстранены от обязанностей. Ведется расследование.