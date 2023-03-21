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Не тільки Abrams. США прискорять поставку Україні систем Patriot

Ілюстративне фото: США прискорять поставку Україні систем Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot швидше, ніж очікувалося. Підготовка українських військових вже завершується.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявили представники Пентагону.

За їхніми словами, українці після завершення навчання у США вирушать до Європи для додаткової підготовки ще на двох системах Patriot - однієї американської та однієї, створеної німцями та голландцями. Ці ЗРК будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Чиновники додали, що американські інструктори змогли значно прискорити терміни підготовки, оскільки українські військові мали знання про системи ППО.

"За нашими оцінками, українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються. Завдяки їхнім широким знанням у галузі ППО та досвіду перебування в зоні бойових дій їм було легше - хоча це ніколи не було легко - засвоїти концепції експлуатації та обслуговування системи Patriot", - заявив бригадний генерал Шейн Морган.

За його словами, навчання було завершено за вісім тижнів, хоча спочатку планувалося, що воно триватиме десять тижнів. Графік навчання був "агресивним", оскільки українці тренувалися щодня з 7 ранку до 6 вечора.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявляв, що США хочуть прискорити передачу Україні танків Abrams.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прискорення передачі можливе за рахунок постачання Україні більш старої моделі.

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