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Не только Abrams. США ускорят поставку Украине систем Patriot

Иллюстративное фото: США ускорят поставку Украине систем Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot быстрее, чем ожидалось. Подготовка украинских военных уже завершается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявили представители Пентагона.

По их словам, украинцы после завершения обучения в США отправятся в Европу для дополнительной подготовки еще на двух системах Patriot - одной американской и одной, созданной немцами и голландцами. Эти ЗРК будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Чиновники добавили, что американские инструкторы смогли значительно ускорить сроки подготовки, поскольку украинские военные обладали знаниями о системах ПВО.

"По нашим оценкам, украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области ПВО и опыту пребывания в зоне боевых действий, им было легче - хотя это никогда не было легко - усвоить концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - заявил бригадный генерал Шейн Морган.

По его словам, обучение было завершено за восемь недель, хотя изначально планировалось, что оно продлится десять недель. График обучения был "агрессивным", поскольку украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял, что США хотят ускорить передачу Украине танков Abrams.

Позже в СМИ появилась информация, что ускорение передачи возможно за счет поставок Украине более старой модели.

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