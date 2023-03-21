Не только Abrams. США ускорят поставку Украине систем Patriot

США планируют предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot быстрее, чем ожидалось. Подготовка украинских военных уже завершается.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявили представители Пентагона.
По их словам, украинцы после завершения обучения в США отправятся в Европу для дополнительной подготовки еще на двух системах Patriot - одной американской и одной, созданной немцами и голландцами. Эти ЗРК будут развернуты в Украине в ближайшие недели.
Чиновники добавили, что американские инструкторы смогли значительно ускорить сроки подготовки, поскольку украинские военные обладали знаниями о системах ПВО.
"По нашим оценкам, украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области ПВО и опыту пребывания в зоне боевых действий, им было легче - хотя это никогда не было легко - усвоить концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - заявил бригадный генерал Шейн Морган.
По его словам, обучение было завершено за восемь недель, хотя изначально планировалось, что оно продлится десять недель. График обучения был "агрессивным", поскольку украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял, что США хотят ускорить передачу Украине танков Abrams.
Позже в СМИ появилась информация, что ускорение передачи возможно за счет поставок Украине более старой модели.
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