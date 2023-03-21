Не только Abrams. США ускорят поставку Украине систем Patriot

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявили представители Пентагона.

По их словам, украинцы после завершения обучения в США отправятся в Европу для дополнительной подготовки еще на двух системах Patriot - одной американской и одной, созданной немцами и голландцами. Эти ЗРК будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Чиновники добавили, что американские инструкторы смогли значительно ускорить сроки подготовки, поскольку украинские военные обладали знаниями о системах ПВО.

"По нашим оценкам, украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области ПВО и опыту пребывания в зоне боевых действий, им было легче - хотя это никогда не было легко - усвоить концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - заявил бригадный генерал Шейн Морган.

По его словам, обучение было завершено за восемь недель, хотя изначально планировалось, что оно продлится десять недель. График обучения был "агрессивным", поскольку украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.