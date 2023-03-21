ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только Abrams. США ускорят поставку Украине систем Patriot

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 18:30
Не только Abrams. США ускорят поставку Украине систем Patriot Иллюстративное фото: США ускорят поставку Украине систем Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot быстрее, чем ожидалось. Подготовка украинских военных уже завершается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявили представители Пентагона.

По их словам, украинцы после завершения обучения в США отправятся в Европу для дополнительной подготовки еще на двух системах Patriot - одной американской и одной, созданной немцами и голландцами. Эти ЗРК будут развернуты в Украине в ближайшие недели.

Чиновники добавили, что американские инструкторы смогли значительно ускорить сроки подготовки, поскольку украинские военные обладали знаниями о системах ПВО.

"По нашим оценкам, украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области ПВО и опыту пребывания в зоне боевых действий, им было легче - хотя это никогда не было легко - усвоить концепции эксплуатации и обслуживания системы Patriot", - заявил бригадный генерал Шейн Морган.

По его словам, обучение было завершено за восемь недель, хотя изначально планировалось, что оно продлится десять недель. График обучения был "агрессивным", поскольку украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял, что США хотят ускорить передачу Украине танков Abrams.

Позже в СМИ появилась информация, что ускорение передачи возможно за счет поставок Украине более старой модели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Помощь Украине ПВО Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе