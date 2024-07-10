Не тільки відстрочка. Кого не мають права мобілізувати до ЗСУ: всі категорії

Кого не мають права мобілізовувати: список

За новими правилами, мобілізувати до ЗСУ не можуть чоловіків, молодших 25 і старших за 60 років. Їх можуть призвати, але лише якщо вони проявили ініціативу й вирішили піти служити самі. При цьому вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням.

Також не мобілізовують тих, хто є визнаний непридатним до служби за станом здоров'я та виключений з військового обліку. Не будуть призивати жінок - у них є можливість мобілізуватися, але тільки добровільно.

Призову не підлягають ті, хто має бронювання на роботі або отримав відстрочку від служби. Її можна оформити за різними критеріями. Наприклад, є опікуном дитини-сироти, утримує трьох власних дітей, викладає в університеті та має при цьому науковий ступінь, пояснює РБК-Україна адвокат Катерина Аніщенко.

"Часто зустрічаю явище, коли ті, хто має право на законну відстрочку, її не оформлює. Однак треба враховувати, що якщо таке право є, але ви не зібрали необхідних документів та не сходили з ними до ТЦК, відстрочка не оформлюється якось автоматично. Її оформленням треба займатися в кожному окремому випадку", – зауважує фахівець.

Зверніть увагу. Якщо раніше в законі був пункт про те, що мобілізувати не можуть брата загиблого на війні, то зараз із документу прибрали пункт "неповнорідний". Це означає, що призвати до ЗСУ можуть брата загиблого, якщо у них спільний один із батьків – батько або мати. Але, як і раніше, рідного брата загиблого на війні мобілізовувати не будуть.

Фото: Законом про мобілізацію встановлено перелік категорій чоловіків, яких не призиватимуть на службу (Galinfo.com.ua)

Крім того, мобілізувати не мають права чоловіків з таких категорій:

Хто має дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;

Чоловіки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

Хто виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Вихователі дитини, хворої на тяжкі захворювання;

Ті, хто утримує повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

Хто має на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

Чоловіки, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров’я;

Чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Фото: Чоловіки молодші 25 років можуть піти служити добровільно (Getty Images)

Мобілізація 25-річних: що треба враховувати

Мобілізувати чоловіка, якщо він молодший 25 років, можуть тільки в окремих випадках, звертає увагу адвокат.

"Для цього має бути одна з кількох підстав. Наприклад, мобілізувати можуть, коли людина до 25 років сама добровільно написала заяву про свою мобілізацію, або уклала контракт. Крім того, мобілізують чоловіка, якщо раніше він був офіцером запасу й закінчував військову кафедру в університеті. Навіть якщо він не досяг 25-річного віку, то все одно підлягає мобілізації" – каже Катерина Аніщенко.

Підлягають мобілізації й молодші 25 років військовозобов'язані, які раніше пройшли строкову службу й на даний момент перебувають в запасі.

Втім, адвокат попереджає: навіть якщо ви не підлягаєте мобілізації, але вам від 18 до 60 років, то оновити свої військово-облікові дані все одно потрібно, як того вимагає закон.