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Чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+: пояснення

Україна, Понеділок 03 червня 2024 14:18
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Чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+: пояснення Фото: Військовий квиток (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

Військовзобов'язані чоловіки з 18 травня 2024 року мають 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК, додатку Резерв+ або в ЦНАПах. Станом на зараз вже більше 1,3 мільйона українців оновило свої даті в додатку, і їх кількість продовжує зростати.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко пояснила в коментарі РБК-Україна, що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці тих, хто вже оновив дані онлайн.

Коли військовзобов'язаний оновий дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означатиме, що людина виконала вимогу закону і не буде оштрафована за неоновлення даних.

Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", – зауважує адвокат.

Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.

Катерина Аніщенко каже: тим, хто збирається до ТЦК, варто готуватися до великих черг.

"Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК", – каже вона.

Нагадаємо, частина працівників критичних підприємств в Україні підлягає бронюванню. Така бронь надається на 6 місяців, далі її потрібно переглядати. Адвокат розповіла РБК-Україна, чи треба проходити ВЛК для оформлення броні від мобілізації.

Також у випадку якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок ВЛК можна оскаржити.

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