ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку: пояснення юриста

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 19:10
UA EN RU
Чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку: пояснення юриста Фото: Чи треба виключеним з військового обліку йти до ТЦК (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

Немало чоловіків в Україні були визнані непридатними до служби та зняті з військового обліку ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз у Міноборони кажуть, що їм також треба йти до ТЦК і оновлювати дані. З іншого боку, станом на сьогодні в Україні немає жодного документа, який би дозволяв проводити переогляд виключення з обліку на ВЛК.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Вона пояснила, чи треба оновлювати дані, відвідувати ТЦК та СП чоловіку, який був знятий з військового обліку з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку дії воєнного стану.

Чи треба оновлювати дані виключеним з військового обліку

Чи потрібно оновлювати дані і йти до ТЦК чоловіку, якого повністю зняли з обліку і з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку великої війни?

"Так, до ТЦК йти необхідно. На цьому неодноразово наголошували у Міністерстві оборони в своїх роз'ясненнях. Виключений з обліку також має прийти до ТЦК, щоб оновити свої дані про те, що він дійсно виключений з обліку та отримати про це довідку", – пояснює Катерина Аніщенко.

Якщо вручать повістку тому, хто виключений з обліку

Навіть тим, хто був раніше виключений з обліку за станом здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК, зауважує фахівець.

"Проте, на мою суб'єктивну думку як правника, це не є законним. Оскільки переогляд такої норми на ВЛК не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Станом на сьогодні в Україні відсутні будь-які документи, які б дозволяли проводити переогляд, якщо особа вже була знята з військового обліку за станом здоров'я. Про це варто заявляти при спілкуванні з представниками ТЦК", – радить Катерина Аніщенко.

Якщо ви виключені з обліку за станом здоров'я, а вас відправляють на ВЛК для перегляду цього рішення, адвокат радить оскаржувати це в судовому порядку.

"Чоловік теоретично може отримати направлення на ВЛК, але може оскаржити таке направлення в судовому порядку. Також для цього може знадобитися допомога адвоката. Він може заздалегідь підготувати роз'яснення у письмовому вигляді про те, що на даний час немає нормативно-правового акту, за яким знятий з військового обліку має бути направлений на перегляд по ВЛК", – каже вона.

Нещодавно її колеги, додає адвокат, зверталися по схожому випадку до одного із військоматів в України. Там повідомили, що особа, яка була знята з військового обліку, не є військовозобов'язаною, і такому чоловіку не потрібно з'являтися до ТЦК.

"Хоча саме з такою трактовкою я не зовсім погоджуюся. Адже в Міноборони декларують, що треба з'являтися і одновлювати свої дані. Тобто має місце суперечливий момент. З одного боку, оновлювати дані треба всім чоловікам від 18 до 60 років. А з іншого, на законодавчому рівні це не передбачено. Тому часом має місце таке різнопланове трактування", – підкреслює співрозмовниця.

Нагадаємо, військовзобов'язані чоловіки з 18 травня 2024 року мають 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК, додатку Резерв+ або в ЦНАПах. Катерина Аніщенко пояснила РБК-Україна, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані в Резерв+.

Також у випадку якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок ВЛК можна оскаржити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Мобілізація в Україні Військовий облік Повістки
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України