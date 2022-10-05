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Тела двух замученных мужчин обнаружили на территории Харьковской области (фото)

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Новоплатоновка, Среда 05 октября 2022 22:30
Тела двух замученных мужчин обнаружили на территории Харьковской области (фото) Фото: Тела двух замученных мужчин нашли на территории Харьковской области (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин на базе отдыха в селе Новоплатоновка (Харьковская область). У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Тела убитых людей нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически здесь происходила ротация.

"Тела погибших найдены в яме глубиной четыре метра на территории указанной базы. Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой второго погибшего. Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом левого височного участка, у второго - огнестрельное ранение черепа ", – заявили в областной прокуратуре.

Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, украинские военные уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.

Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.

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