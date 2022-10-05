Тела двух замученных мужчин обнаружили на территории Харьковской области (фото)

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин на базе отдыха в селе Новоплатоновка (Харьковская область). У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Тела убитых людей нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически здесь происходила ротация.

"Тела погибших найдены в яме глубиной четыре метра на территории указанной базы. Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой второго погибшего. Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом левого височного участка, у второго - огнестрельное ранение черепа ", – заявили в областной прокуратуре.

Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, а трупы мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.