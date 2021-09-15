TikTok запустит службу для борьбы с психическими расстройствами

"Мы заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых можем способствовать их благосостоянию. Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны", - сообщает пресс-служба TikTok.

Отмечается, что новые функции будут введены во всем мире в течение следующих нескольких месяцев. Служба будет давать указания пользователям, чтобы в случае необходимости поддержать их, или помочь с благосостоянием.

В частности, TikTok будет вмешиваться, если кто-то из его пользователей в поиске будет указывать такие термины, как "самоубийство".