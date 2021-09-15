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TikTok запустит службу для борьбы с психическими расстройствами

Автор: Сергей Пышкин

TikTok анонсировал новые функции, которые будут направлены на помощь пользователям, борющимся с психическими расстройствами. Соцмедийное приложение будет вмешиваться во время поисков таких терминов, как "самоубийство".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Мы заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых можем способствовать их благосостоянию. Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны", - сообщает пресс-служба TikTok.

Отмечается, что новые функции будут введены во всем мире в течение следующих нескольких месяцев. Служба будет давать указания пользователям, чтобы в случае необходимости поддержать их, или помочь с благосостоянием.

В частности, TikTok будет вмешиваться, если кто-то из его пользователей в поиске будет указывать такие термины, как "самоубийство".

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