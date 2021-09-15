TikTok запустить службу для боротьби з психічними розладами

"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - повідомляє пресслужба TikTok.

Зазначається, що нові функції будуть запроваджені в усьому світі протягом наступних кілька місяців. Служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх, чи допомогти з добробутом.

Зокрема, TikTok втручатиметься, якщо хтось з його користувачів в пошуку вказуватиме такі терміни, як "самогубство".