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TikTok запустить службу для боротьби з психічними розладами

Автор: Сергій Пишкін

TikTok анонсував нові функції, що будуть направлені на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами. Соцмедійний застосунок втручатиметься під час пошуків таких термінів, як "самогубство".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти їх добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - повідомляє пресслужба TikTok.

Зазначається, що нові функції будуть запроваджені в усьому світі протягом наступних кілька місяців. Служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх, чи допомогти з добробутом.

Зокрема, TikTok втручатиметься, якщо хтось з його користувачів в пошуку вказуватиме такі терміни, як "самогубство".

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