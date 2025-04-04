TikTok залишиться у США ще на 75 днів: Трамп продовжив термін угоди

Угода США з TikTok

Зауважимо, що на думку Вашингтона володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати застосунок для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів і збору даних про американців.

Торік колишній президент США Джо Байден підписав указ, згідно з яким китайська материнська компанія соцмережі TikTok, компанія - ByteDance, мала знайти покупця для застосунку за межами Китаю до 19 січня.

Однак ByteDance так і не знайшла нового покупця, тому на початку цього року TikTok ненадовго призупинив роботу в США.

Хоча повного закриття все ж вдалося уникнути: американський лідер Дональд Трамп підписав указ, який відтермінував виконання цього закону на 90 днів - до 5 квітня - щоб дати додатковий час для укладення угоди.

Нагадаємо також, що кілька днів тому американський лідер заявив, що розгляне можливість зниження мит щодо Китаю. Зокрема, для того, щоб заручитися підтримкою Пекіна для продажу TikTok. Він зазначив, що кожен пункт тарифів коштує більше, ніж соцмережа.

РБК-Україна також писало, що раніше сьогодні Трамп заявив, що США близькі до угоди щодо TikTok.

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