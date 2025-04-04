США близькі до угоди щодо TikTok, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до подання плану, який позбавить китайську соцмережу TikTok від блокування в Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми дуже близькі до угоди з дуже хорошою групою людей (інвесторів - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Глава Білого дому підтвердив, що він готовий запропонувати зниження мит в обмін на допомогу Китаю у схваленні можливого продажу TikTok її власником з Пекіна - компанією ByteDance. Водночас Трамп попередив, що у нього "немає жодних відомостей" про те, що китайська влада прийме такий підхід.

"У вас є ситуація з TikTok, коли Китай, імовірно, скаже: ми схвалимо угоду, але ви що-небудь зробите за тарифом? Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Вони завжди так робили", - повідомив він.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Трамп виступив із заявою наступного дня після того, як розглянув пропозицію консорціуму американських інвесторів, до якого ввійшли Oracle Corp, Blackstone Inc і венчурна фірма Andreessen Horowitz, яка стала головним претендентом.

За словами двох людей, зусилля адміністрації Трампа з пошуку покупця до суботи, 5 квітня, очолює віце-президент США Джей Ді Венс. На даний момент планування залишається невизначеним, і консорціум все ще є попереднім. Однак Трамп в останні тижні публічно дав зрозуміти, що він продовжить крайній термін для завершення угоди.

Згідно із заявкою, розглянутою президентом США, нові зовнішні інвестори володітимуть 50% американського бізнесу TikTok у підрозділі, який буде виділено з ByteDance. Існуючі інвестори володітимуть близько 30% бізнесу.

Також за словами джерел, частка ByteDance у новому американському підприємстві впаде трохи нижче 20%, що дасть змогу компанії виконати вимоги закону США, ухваленого торік, який вимагає від компанії припинити свою діяльність в Америці або зіткнутися із забороною на її діяльність у країні.

Пропозиція закликає залишити впливовий алгоритм TikTok у ByteDance, а потім ліцензувати його для нового американського підприємства. Oracle отримає невелику частку в підприємстві та надасть гарантії безпеки.