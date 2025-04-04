TikTok останется в США еще на 75 дней: Трамп продлил срок соглашения

Соглашение США с TikTok

Заметим, что по мнению Вашингтона владение TikTok компанией ByteDance делает ее зависимой от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния против Соединенных Штатов и сбора данных об американцах.

В прошлом году бывший президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому китайская материнская компания соцсети TikTok, компания - ByteDance, должна была найти покупателя для приложения за пределами Китая до 19 января.

Однако ByteDance так и не нашла нового покупателя, поэтому в начале этого года TikTok ненадолго приостановил работу в США.

Хотя полного закрытия все же удалось избежать: американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который отсрочил выполнение этого закона на 90 дней - до 5 апреля - чтобы дать дополнительное время для заключения сделки.

Напомним также, что несколько дней назад американский лидер заявил, что рассмотрит возможность снижения пошлин в отношении Китая. В частности, для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина для продажи TikTok. Он отметил, что каждый пункт тарифов стоит больше, чем соцсеть.

РБК-Украина также писало, что ранее сегодня Трамп заявил, что США близки к соглашению по TikTok.

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