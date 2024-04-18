TikTok заблокировал 24 канала, распространявших пропаганду РФ: кто в списке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Также среди заблокированных - аккаунт подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского и антивакцинатора Остапа Стахива.

Как отметили в ЦПД, работа над блокировкой TikTok-каналов распространения вражеской пропаганды на территории Украины и обнаружением новых продолжается.

"Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу cpd@rnbo.gov.ua", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД опубликовали список каналов, занимающихся распространением вражеской пропаганды. Просмотреть список можно ЗДЕСЬ.

Блокировка TikTok

В прошлом году многие страны начали обсуждать запрет TikTok. 6 марта этого года стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok во избежание запрета видеоприложения на территории страны.

А уже в апреле 2024 Украина начала сотрудничать с администрацией социальной сети TikTok. Это необходимо для того, чтобы бороться с распространением российской пропаганды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.