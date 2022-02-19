TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, удалив заявления главарей "ДНР" и "ЛНР"

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского государственного агентства РИА Новости. Удалено видео с обращением глав группировок "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника об эвакуации из ОРДЛО на территорию России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Канал РИА Новости доступен для пользователей, они могут смотреть в нем видео, однако само агентство не может публиковать там видеоролики.
Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили 18 февраля эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращениями были записаны за два дня до этого - 16 февраля.