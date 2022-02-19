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TikTok заблокувала аккаунт РІА Новини, видаливши заяви ватажків "ДНР " і "ЛНР"

Автор: Олександр Білоус

Соціальна мережа TikTok заблокувала аккаунт російського державного агентства РИА Новости. Видалено відео зі зверненням глав угруповань "ДНР" Дениса Пушиліна і "ЛНР" Леоніда Пасічника про евакуацію з ОРДЛО на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Канал РИА Новости доступний для користувачів, вони можуть дивитися в ньому відео, проте саме агентство не може публікувати там відеоролики.

Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили 18 лютого евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненнями були записані за два дні до цього - 16 лютого.

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