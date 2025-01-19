UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

TikTok відновлює роботу після обіцянки Трампа, - Bloomberg

Фото: TikTok відновлює роботу в США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

TikTok знаходиться в процесі відновлення роботи. Це відбулось після того, як обраний президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну продажу компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, вчора обраний президент США Дональд Трамп заявив, що скоріше за все, надасть платформі TikTok 90-денну відстрочку від заборони в країні. Однак це станеться завтра, після інавгурації, якщо він ухвалить таке рішення.

А сьогодні стало відомо, що соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампTikTok