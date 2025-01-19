TikTok відновлює роботу після обіцянки Трампа, - Bloomberg

Нагадаємо, вчора обраний президент США Дональд Трамп заявив, що скоріше за все, надасть платформі TikTok 90-денну відстрочку від заборони в країні. Однак це станеться завтра, після інавгурації, якщо він ухвалить таке рішення.

А сьогодні стало відомо, що соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

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