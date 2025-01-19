TikTok возобновляет работу после обещания Трампа, - Bloomberg

TikTok находится в процессе возобновления работы. Это произошло после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока продажи компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, предоставит платформе TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в стране. Однако это произойдет завтра, после инаугурации, если он примет такое решение.
А сегодня стало известно, что соцсеть TikTok была удалена из магазинов приложений Apple и Google для пользователей США. Это произошло перед тем, как должен был вступить в силу закон о запрете платформы.
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