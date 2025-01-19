TikTok возобновляет работу после обещания Трампа, - Bloomberg

Напомним, вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, предоставит платформе TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в стране. Однако это произойдет завтра, после инаугурации, если он примет такое решение.

А сегодня стало известно, что соцсеть TikTok была удалена из магазинов приложений Apple и Google для пользователей США. Это произошло перед тем, как должен был вступить в силу закон о запрете платформы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.