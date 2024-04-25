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TikTok в США можуть заборонити. Байден підписав закон

Фото: в США заборонять TikTok (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

У середу, 24 квітня, резидент Джо Байден у середу підписав законопроект, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

CNN, цього може не статися, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Україні , Ізраїлю й Тайваню.

Сам закон не передбачає негайного блокування TikTok.

Законопроект, який підписав Байден, дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У США планують забронити TikTok

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США ухвалила рішення підтримати допомогу Україні, а також проголосувала за законопроект, який може призвести до заборони китайського додатку TikTok у Сполучених Штатах. Однак цей законопроект відкриє можливість потенційно заборонити і багато інших іноземних додатків та платформ.

Додамо, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США блокують TikTok, чи це зможуть зробити в Україні і що про це думають блогери.

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