TikTok в США можуть заборонити. Байден підписав закон

У США планують забронити TikTok

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США ухвалила рішення підтримати допомогу Україні, а також проголосувала за законопроект, який може призвести до заборони китайського додатку TikTok у Сполучених Штатах. Однак цей законопроект відкриє можливість потенційно заборонити і багато інших іноземних додатків та платформ.

Додамо, президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США блокують TikTok, чи це зможуть зробити в Україні і що про це думають блогери.

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