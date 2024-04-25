RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

Фото: в США запретят TikTok (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В среду, 24 апреля, резидент Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как говорится в материале CNN, этого может не произойти, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.

Запрет TikTok был включен в законопроект о предоставлении иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сам закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.

Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В США планируют забронировать TikTok

Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла решение поддержать помощь Украине, а также проголосовала за законопроект, который может привести к запрету китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах. Однако этот законопроект откроет возможность потенциально запретить и многие другие иностранные приложения и платформы.

Добавим, президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США блокируют TikTok, смогут ли это сделать в Украине и что об этом думают блоггеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден