TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

Как говорится в материале CNN, этого может не произойти, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.

Запрет TikTok был включен в законопроект о предоставлении иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сам закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.

Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.