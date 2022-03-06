TikTok призупинить роботу в Росії
Російські окупаційні війська вже одинадцятий день завдають ракетних ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури. Тому багато компаній перестали співпрацювати з країною-агресором. Тепер до цього списку долучився й TikTok.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог TikTok у Twitter.
TikTok вирішив призупинити роботу в Росії. Все через новий закон із покаранням за "фейки", тепер платформа більше не дозволяє поширювати користувачам у РФ контент.
"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", - йдеться у повідомленні.
Також у TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.
Раніше ми повідомляли, що American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі.
Також ми писали, що карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах.
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