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TikTok призупинить роботу в Росії

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Неділя 06 березня 2022 21:10
TikTok призупинить роботу в Росії TikTok призупинить роботу в Росії (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупаційні війська вже одинадцятий день завдають ракетних ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури. Тому багато компаній перестали співпрацювати з країною-агресором. Тепер до цього списку долучився й TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог TikTok у Twitter.

TikTok вирішив призупинити роботу в Росії. Все через новий закон із покаранням за "фейки", тепер платформа більше не дозволяє поширювати користувачам у РФ контент.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.

Раніше ми повідомляли, що American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі.

Також ми писали, що карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах.

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