UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

TikTok планирует снова увеличить продолжительность видеороликов

Автор: Сергей Пышкин

В последнее время TikTok все больше расширяет свой функционал и возможности. На этот же раз, оказалось, что приложение планирует увеличить продолжительность видеороликов до пяти минут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

По словам исследователя социальных сетей Мэтта Наварра, TikTok также рассматривает возможность того, чтобы увеличить продолжительность своих видеороликов до десяти минут.

Пока неизвестно когда обновление получат все пользователи приложения, одна есть те, кто уже имеет возможность загружать пятиминутные ролики.

Впрочем, судя по реакции фанатов платформы, не все были довольны соответствующим нововведением, поскольку это все больше напоминает функционал Youtube.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok