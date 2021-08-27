TikTok планує знову збільшити тривалість відеороликів

Останнім часом TikTok все більше розширює свій функціонал та можливості. Цього ж разу, виявилося, що додаток планує збільшити тривалість відеороликів до п'яти хвилин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
За словами дослідника соціальних мереж Метта Наварра, TikTok також розглядає можливість того, аби збільшити тривалість своїх відеороликів до десяти хвилин.
Наразі невідомо коли оновлення отримають усі користувачі додатку, одна є ті, хто вже має можливість завантажувати п'ятихвилинні ролики.
Втім, судячи з реакції фанатів платформи, не усі були задоволені відповідним нововведенням, оскільки це все більше нагадує функціонал Youtube.