TikTok может отслеживать действия пользователя: как это происходит

Браузер, встроенный в мобильное приложение iOS-версии TikTok способен незаметно отслеживать все нажатия и ввод с клавиатуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Исследователь Феликс Краузе заявил, что TikTok для iOS отслеживает каждое нажатие клавиш на веб-сайтах, которые открываются с помощью встроенного в программу браузера.

"Мы не можем знать, зачем TikTok делает это, но с технической точки зрения это эквивалентно установке кейлоггера на сторонних сайтах. Исследование показало, что нет возможности предотвратить запуск кода отслеживания, если пользователь открывает ссылку в программе TikTok", - заявил Краузе.

Краузе заметил, что единственный способ избежать отслеживания - не использовать встроенный в программу браузер.

В TikTok, со своей стороны, заявили, что исследования Краузе "неверны и вводят в заблуждение". Представитель приложения утверждает, что наличие кода JavaScript не означает, что программа делает что-то вредное.

"Мы не имеем возможности узнать, какие данные собирает наш встроенный браузер. Вопреки утверждению в отчете, мы не собираем данные о нажатии клавиш или вводе текста через этот код, который используется исключительно для отладки, устранения неполадок и мониторинга производительности", - заявил представитель.