TikTok може відстежувати дії користувача: як це відбувається

Браузер, вбудований у мобільний застосунок iOS-версії TikTok здатний непомітно відстежувати всі натискання та введення з клавіатури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Дослідник Фелікс Краузе заявив, що TikTok для iOS відстежує кожне натискання клавіш на вебсайтах, які відкриваються за допомогою вбудованого в програму браузера.

"Ми не можемо знати, навіщо TikTok робить це, але з технічної точки зору це еквівалентно встановленню кейлоггера на сторонніх сайтах. Дослідження показало, що немає можливості запобігти запуску коду відстеження, якщо користувач відкриває посилання в програмі TikTok", - заявив Краузе.

Краузе зауважив, що єдиний спосіб уникнути відстежування - не використовувати вбудований в програму браузер.

В TikTok, зі свого боку, заявили, що дослідження Краузе "невірні й вводять в оману". Представник застосунку стверджує, що наявність коду JavaScript не означає, що програма робить щось шкідливе.

"Ми не маємо можливості дізнатися, які дані збирає наш вбудований браузер. Всупереч твердженням у звіті, ми не збираємо дані про натискання клавіш або введення тексту через цей код, який використовується виключно для налагодження, усунення несправностей та моніторингу продуктивності", - заявив представник.