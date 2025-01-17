У TikTok набирає популярності небезпечний тренд. У поліції дали поради дітям і батькам

У TikTok набирає популярності небезпечний тренд, через який діти отримують травми. У поліції дали поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

Так, у соціальній мережі TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти виготовляють саморобні петарди.

"Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках - тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя", - розповідають правоохоронці.

Що потрібно знати та робити?

Для дітей:

Не повторюйте небезпечні дії, які ви бачите у соцмережах. Життя та здоров’я набагато важливіші за будь-які перегляди чи лайки;

Якщо друзі пропонують взяти участь у таких "челенджах", скажіть тверде "ні" та негайно розкажіть про це дорослим;

Повідомте вчителів чи батьків, якщо знаєте когось, хто планує робити небезпечні "експерименти".

Для батьків:

Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті;

Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя;

Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.

"Якщо ви знаєте про випадки поширення небезпечних челенджів або травмування дітей, не залишайтеся осторонь - звертайтеся за номером 102", - радять у поліції.