У TikTok набирає популярності небезпечний тренд. У поліції дали поради дітям і батькам
У TikTok набирає популярності небезпечний тренд, через який діти отримують травми. У поліції дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Так, у соціальній мережі TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти виготовляють саморобні петарди.
"Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках - тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя", - розповідають правоохоронці.
Що потрібно знати та робити?
Для дітей:
- Не повторюйте небезпечні дії, які ви бачите у соцмережах. Життя та здоров’я набагато важливіші за будь-які перегляди чи лайки;
- Якщо друзі пропонують взяти участь у таких "челенджах", скажіть тверде "ні" та негайно розкажіть про це дорослим;
- Повідомте вчителів чи батьків, якщо знаєте когось, хто планує робити небезпечні "експерименти".
Для батьків:
- Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті;
- Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя;
- Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.
"Якщо ви знаєте про випадки поширення небезпечних челенджів або травмування дітей, не залишайтеся осторонь - звертайтеся за номером 102", - радять у поліції.
Небепечний тренд у TikTok
Небезпечний тренд із TikTok останнім часом став причиною серйозних травм у дітей. Зокрема, у Львові трьох хлопчиків госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя. Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.
Нагадаємо, що в Україні не вперше обговорюють можливе блокування TikTok. Не виключено, що це питання знову постане, враховуючи той факт, що TikTok готується припинити роботу в США 19 січня.
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