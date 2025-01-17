В TikTok набирает популярность опасный тренд. В полиции дали советы детям и родителям

В TikTok набирает популярность опасный тренд, из-за которого дети получают травмы. В полиции дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Так, в социальной сети TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети изготавливают самодельные петарды.

"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях - длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь", - рассказывают правоохранители.

Что нужно знать и делать?

Для детей:

Не повторяйте опасные действия, которые вы видите в соцсетях. Жизнь и здоровье гораздо важнее любых просмотров или лайков;

Если друзья предлагают принять участие в таких "челленджах", скажите твердое "нет" и немедленно расскажите об этом взрослым;

Сообщите учителям или родителям, если знаете кого-то, кто планирует делать опасные "эксперименты".

Для родителей:

Контролируйте, какие видео и челленджи просматривает ваш ребенок в интернете;

Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни;

Доверчиво общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.

"Если вы знаете о случаях распространения опасных челленджей или травмирования детей, не оставайтесь в стороне - обращайтесь по номеру 102", - советуют в полиции.