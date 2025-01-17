В TikTok набирает популярность опасный тренд. В полиции дали советы детям и родителям
В TikTok набирает популярность опасный тренд, из-за которого дети получают травмы. В полиции дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Так, в социальной сети TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети изготавливают самодельные петарды.
"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях - длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь", - рассказывают правоохранители.
Что нужно знать и делать?
Для детей:
- Не повторяйте опасные действия, которые вы видите в соцсетях. Жизнь и здоровье гораздо важнее любых просмотров или лайков;
- Если друзья предлагают принять участие в таких "челленджах", скажите твердое "нет" и немедленно расскажите об этом взрослым;
- Сообщите учителям или родителям, если знаете кого-то, кто планирует делать опасные "эксперименты".
Для родителей:
- Контролируйте, какие видео и челленджи просматривает ваш ребенок в интернете;
- Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни;
- Доверчиво общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.
"Если вы знаете о случаях распространения опасных челленджей или травмирования детей, не оставайтесь в стороне - обращайтесь по номеру 102", - советуют в полиции.
Небезопасный тренд в TikTok
Опасный тренд из TikTok в последнее время стал причиной серьезных травм у детей. В частности, во Львове трех мальчиков госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица. Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.
Напомним, что в Украине не впервые обсуждают возможную блокировку TikTok. Не исключено, что этот вопрос снова встанет, учитывая тот факт, что TikTok готовится прекратить работу в США 19 января.
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