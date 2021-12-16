TikTok изменит алгоритм просмотра рекомендованных видео: что ждет пользователей

По информации издания, компания тестирует разные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при частом просмотре может повлиять на здоровье человека.

"TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут нечаянно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека", - говорится в сообщении.

Согласно нововведениям, планируется алгоритм просмотра видео не только от разных авторов, но и с различным звуковым сопровождением и темами, которые, как отметили в компании, могут быть опасными при постоянном просмотре.