Китайское соцмедийное приложение TikTok, в сотрудничестве с интернет-компанией Shopify, вводит функцию покупок. Сейчас обновление доступно только для пользователей из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Shopify .

Пресс-служба Shopify заявила, что компания начала сотрудничество с TikTok. Уже в ближайшее время продавцы канадской электронной коммерции смогут добавить новую вкладку покупок в свои профили, которая также будет отображаться и у других пользователей.

Сейчас обновление доступно только для жителей США и Великобритании, однако в течение ближайших нескольких месяцев компания добавит в список еще несколько регионов

Вероятно, TikTok решил не отставать от своих конкурентов, таких как Facebook, YouTube и Twitter, которые также в последнее время вкладывают значительные средства, чтобы стимулировать продажи на своих платформах благодаря новым функциям покупок.

Фото: TikTok введет функцию покупок в приложении (shopify.com)