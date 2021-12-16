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TikTok изменит алгоритм просмотра рекомендованных видео: что ждет пользователей

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Четверг 16 декабря 2021 15:49
TikTok изменит алгоритм просмотра рекомендованных видео: что ждет пользователей Фото: TikTok изменит алгоритм просмотра рекомендуемых видео (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В соцсети TikTok меняют алгоритм просмотра видеороликов, чтобы избежать дублирования материалов с одинаковым содержанием. Отмечено, что это приносило вред здоровью пользователям, которые могли наблюдать одновременно и в большом количестве видео, в частности, об экстремальных диетах и одиночестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.

По информации издания, компания тестирует разные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при частом просмотре может повлиять на здоровье человека.

"TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут нечаянно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека", - говорится в сообщении.

Согласно нововведениям, планируется алгоритм просмотра видео не только от разных авторов, но и с различным звуковым сопровождением и темами, которые, как отметили в компании, могут быть опасными при постоянном просмотре.

Напомним, приложение TikTok планирует увеличить продолжительность видеороликов до пяти минут.

Ранее стало известно, что TikTok, в сотрудничестве с интернет-компанией Shopify, вводит функцию покупок.

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