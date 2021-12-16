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TikTok змінить алгоритм перегляду рекомендованих відео: що чекає на користувачів

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Четвер 16 грудня 2021 15:49
TikTok змінить алгоритм перегляду рекомендованих відео: що чекає на користувачів Фото: TikTok змінить алгоритм перегляду рекомендованих відео (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

У соцмережі TikTok змінюють алгоритм перегляду відеороликів, аби уникнути дублювання матеріалів з однаковим змістом. Зазначено, що це приносило шкоду здоров'ю користувачам, які могли спостерігати одночасно й у великій кількості відео, зокрема, про екстремальні дієти та самотність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.

За інформацією видання, компанія тестує різні способи, щоб уникнути рекомендацій контенту, який при рідкісному перегляді не шкідливий, але при частому перегляді може вплинути на здоров'я людини.

"TikTok заявляє, що коригування вносяться для того, щоб переконатися, що рекомендації не будуть ненавмисно зміцнювати точки зору, які можуть погано позначитися на добробуті людини", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нововведень, планується алгоритм перегляду відео не лише від різних авторів, а й з різним звуковим супроводом та темами, які, як зазначили у компанії, можуть бути небезпечними при постійному перегляді.

Нагадаємо, додаток TikTok планує збільшити тривалість відеороликів до п'яти хвилин.

Раніше стало відомо, що TikTok, у співпраці з інтернет-компанією Shopify, запроваджує функцію покупок.

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