TikTok готується припинити роботу в США 19 січня, - Reuters

Заборона TikTok у США

Нагадаємо, у квітні 2024 року президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.

Закон дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "знищить" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.

У грудні 2024 року Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо його китайська материнська компанія ByteDance не продасть свою частку в застосунку. Це має відбутися до 19 січня 2025 року.

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