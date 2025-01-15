TikTok готовится прекратить работу в США 19 января, - Reuters

По словам собеседников агентства, TikTok имеет алгоритм действий после вероятного запрета в США.

Так, в случае блокировки американские пользователи при открытии приложения получат сообщение с перенаправлением на веб-сайт с информацией о запрете.

В то же время соцсеть планирует предоставить пользователям возможность загрузить свои личные данные из аккаунта TikTok.

По словам одного из источников, компания продолжает работать в обычном режиме на этой неделе, а остановка сервиса не потребует длительных приготовлений. Если запрет будет отменен, TikTok сможет достаточно быстро возобновить работу приложения для пользователей в США.