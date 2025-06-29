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"Дуже багаті люди": Трамп анонсував нових власників TikTok в США

США, Неділя 29 червня 2025 18:44
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"Дуже багаті люди": Трамп анонсував нових власників TikTok в США Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський сегмент TikTok можуть викупити нові власники. Очікується, що це буде група дуже багатих інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

Трамп заявив, що оголосить покупців американського бізнесу соцмережі TikTok, що належить китайській ByteDance, вже через два тижні.

Він додав, що ними стане "група дуже багатих людей".

TikTok В США

Варто зазначити, що Конгрес США ще у 2024 році ухвалив закон, який вимагає, щоб TikTok було продано американському покупцеві. Це почалось ще за каденції колишнього президента США Джо Байдена.

В разі відмови від даної угоди застосунку загрожує блокування по всій країні.

Однак так склалось, що після приходу до влади, президент Трамп уже тричі давав відстрочку TikTok. Він навіть приписував соцмережі заслугу за те, що та, нібито, допомогла йому підвищити рейтинг серед молодих виборців під час президентської кампанії.

Трамп дав відстрочку у квітні 2025 року. Це викликало занепокоєння у деяких американських законодавців, які закликали президента США прояснити свої плани щодо TikTok або остаточно заборонити роботу застосунку на території Сполучених Штатів.

Загалом політики в США стурбовані тим, що соцмережа може передати Пекіну конфіденційні дані американських користувачів, або тим, що Китай може використовувати TikTok для поширення дезінформації.

Зауважимо, що лише 19 червня американський президент вчергове відтермінував блокування застосунку TikTok у США.

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Дональд Трамп TikTok
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