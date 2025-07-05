Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо TikTok найближчими днями

Президент США Дональд Трамп розпочне переговори з Китаєм щодо потенційної угоди стосовно TikTok вже у понеділок або вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Думаю, ми почнемо у понеділок або вівторок... говоритимемо з Китаєм, можливо, з президентом Сі Цзіньпіном або одним із його представників. Але загалом угода вже майже готова", - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance має позбутися американських активів TikTok.

Цієї весни вже обговорювалася угода про створення нової компанії для американських операцій TikTok, яка мала бути більшістю володінням і управлінням з боку інвесторів зі США. Проте реалізацію зупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить угоду на тлі оголошених Трампом нових мит на китайські товари.

Трамп визнав, що угода, ймовірно, потребуватиме схвалення з боку Китаю.

На запитання, наскільки він упевнений, що Пекін погодиться, Трамп відповів: "Я не впевнений, але думаю, що так. У мене чудові відносини з президентом Сі. І вважаю, ця угода вигідна як для них, так і для нас".