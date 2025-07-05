Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо TikTok найближчими днями
Президент США Дональд Трамп розпочне переговори з Китаєм щодо потенційної угоди стосовно TikTok вже у понеділок або вівторок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Думаю, ми почнемо у понеділок або вівторок... говоритимемо з Китаєм, можливо, з президентом Сі Цзіньпіном або одним із його представників. Але загалом угода вже майже готова", - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.
Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance має позбутися американських активів TikTok.
Цієї весни вже обговорювалася угода про створення нової компанії для американських операцій TikTok, яка мала бути більшістю володінням і управлінням з боку інвесторів зі США. Проте реалізацію зупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить угоду на тлі оголошених Трампом нових мит на китайські товари.
Трамп визнав, що угода, ймовірно, потребуватиме схвалення з боку Китаю.
На запитання, наскільки він упевнений, що Пекін погодиться, Трамп відповів: "Я не впевнений, але думаю, що так. У мене чудові відносини з президентом Сі. І вважаю, ця угода вигідна як для них, так і для нас".
TikTok в США
Ще у 2024 році Конгрес США ухвалив закон, який зобов’язує продати TikTok американському інвестору. Ініціатива стартувала за президентства Джо Байдена. У разі відмови додаток може бути заблокований на всій території країни.
Однак після приходу до влади Дональд Трамп уже тричі відкладав виконання цього рішення. Він навіть заявляв, що TikTok нібито допоміг йому здобути підтримку молоді під час виборчої кампанії.
Останню відстрочку Трамп надав у квітні 2025 року, що викликало стурбованість серед американських законодавців. Деякі з них закликали президента чітко визначитися з подальшими діями: або остаточно заборонити додаток, або пояснити подальші плани.
Загалом політична еліта США занепокоєна можливістю передачі особистих даних американців уряду Китаю або використання TikTok для дезінформаційних кампаній.
19 червня президент США знову відклав блокування застосунку.
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