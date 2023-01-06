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Убегал от пограничников и упал в обрыв. В Карпатах спасли уклониста, который хотел переплыть Тису

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Пятница 06 января 2023 12:36
Убегал от пограничников и упал в обрыв. В Карпатах спасли уклониста, который хотел переплыть Тису Фото: в Карпатах спасли уклониста, который хотел переплыть Тису (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Елизавета Драбкина

В Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклониста, который хотел попасть в Румынию, но упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Сообщается, что вечером 5 января пограничники обнаружили вблизи границы мужчину, который хотел незаконно попасть в Румынию. Он пытался скрыться, но безуспешно.

"Уже на первых минутах "гонки" с пограничниками беглец оступился и упал в 10-ти метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно. После неудачных попыток помочь пострадавшему, пограничники вызвали на помощь спасателей и бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину достали из обрыва. Он не получил серьезных повреждений.

Позже мужчина признался пограничникам, что хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса. Беглец прибыл в Закарпатье из Запорожской области.

Относительно правонарушителя составили админпротокол, дело направили в суд, а самого мужчину уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину, который с помощью "переправщика" хотел незаконно покинуть Украину и пытался переплыть Тису.

Ранее пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису.

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Карпаты Закарпатская область Государственная пограничная служба ГСЧС
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