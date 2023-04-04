Тікали на "швидкій". На Закарпатті затримали фельдшера, який переплавляв чоловіків в ЄС

На Закарпатті правоохоронці затримали фельдшера, який на автомобілі швидкої допомоги допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"Двох чоловіків, жителів Київської області та Запоріжжя, мали доправити до українсько-словацького кордону у районі населеного пункту Стужиця Ужгородського району. Аби уникнути перевірок на шляху прямування, правопорушники вдалися до хитрощів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцевий житель разом зі спільником, фельдшером відділення екстреної медичної допомоги, "орендували" для схеми автомобіль швидкої допомоги. Як розраховували переправники, це давало їм можливість безперешкодно проїхати контрольні пости та в потрібному місці висадити ухилянтів.
Правоохоронці ліквідували цей канал незаконного виїзду чоловіків за кордон, у кареті швидкої знайшли також 6000 доларів, які переправникам сплатили за цю послугу. Фельдшера затримали, тривають пошукові заходи щодо його пособника, який підшукав "клієнтів".
Нагадаємо, що СБУ викрила на Буковині черговий канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Священнослужителю УПЦ (МП) було повідомлено про підозру через допомогу ухилянтам.
В Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів від мобілізації. Документ ще не зареєстрований в Раді, оскільки над ним ведеться робота.
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