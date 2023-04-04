Тікали на "швидкій". На Закарпатті затримали фельдшера, який переплавляв чоловіків в ЄС

На Закарпатті правоохоронці затримали фельдшера, який на автомобілі швидкої допомоги допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Двох чоловіків, жителів Київської області та Запоріжжя, мали доправити до українсько-словацького кордону у районі населеного пункту Стужиця Ужгородського району. Аби уникнути перевірок на шляху прямування, правопорушники вдалися до хитрощів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцевий житель разом зі спільником, фельдшером відділення екстреної медичної допомоги, "орендували" для схеми автомобіль швидкої допомоги. Як розраховували переправники, це давало їм можливість безперешкодно проїхати контрольні пости та в потрібному місці висадити ухилянтів.

Правоохоронці ліквідували цей канал незаконного виїзду чоловіків за кордон, у кареті швидкої знайшли також 6000 доларів, які переправникам сплатили за цю послугу. Фельдшера затримали, тривають пошукові заходи щодо його пособника, який підшукав "клієнтів".