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СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон

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П'ятниця 31 березня 2023 14:56
СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон Фото: СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила на Буковині черговий канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Священнослужителю УПЦ (МП) було повідомлено про підозру через допомогу ухилянтам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії", - пише пресслужба.

Спільники священника повинні були забезпечити клієнтам документи для вільного пересування по території Європейського союзу. "Пунктом збору" було визначено територію монастиря. Звідти ж ухилянтів обіцяли вивезти через кордон.

"Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали "зеленку", через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни", - додає СБУ.

СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Дніпрі викрили злочинну банду. Учасники угруповання викрадали та тероризували місцевих жителів.

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