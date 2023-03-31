СБУ викрила священника на Буковині, який допомагав ухилянтам перетнути кордон

СБУ викрила на Буковині черговий канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Священнослужителю УПЦ (МП) було повідомлено про підозру через допомогу ухилянтам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії", - пише пресслужба.

Спільники священника повинні були забезпечити клієнтам документи для вільного пересування по території Європейського союзу. "Пунктом збору" було визначено територію монастиря. Звідти ж ухилянтів обіцяли вивезти через кордон.

"Але замість "обіцяних" документів клієнтів доправили до прикордонного району і показали "зеленку", через яку вони начебто можуть перейти до сусідньої країни", - додає СБУ.

СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми і заблокували канал нелегальної міграції.

