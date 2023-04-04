Убегали на "скорой". На Закарпатье задержали фельдшера, который переплавлял мужчин в ЕС

На Закарпатье правоохранители задержали фельдшера, который на автомобиле скорой помощи помогал военнообязанным выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Двух мужчин, жителей Киевской области и Запорожья, должны были доставить на украинско-словацкую границу в районе населенного пункта Стужица Ужгородского района. Чтобы избежать проверок на пути следования, правонарушители прибегли к хитростям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель вместе с сообщником, фельдшером отделения экстренной медицинской помощи, "арендовали" для схемы автомобиль скорой помощи. Как рассчитывали переправщики, это давало им возможность беспрепятственно проехать контрольные посты и в нужном месте высадить уклонистов.

Стражи порядка ликвидировали этот канал незаконного выезда мужчин за границу, в карете скорой нашли также 6000 долларов, которые переправщикам заплатили за эту услугу. Фельдшера задержали, продолжаются поисковые мероприятия касательно его пособника, который подыскал "клиентов".