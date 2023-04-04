Убегали на "скорой". На Закарпатье задержали фельдшера, который переплавлял мужчин в ЕС

На Закарпатье правоохранители задержали фельдшера, который на автомобиле скорой помощи помогал военнообязанным выезжать за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Двух мужчин, жителей Киевской области и Запорожья, должны были доставить на украинско-словацкую границу в районе населенного пункта Стужица Ужгородского района. Чтобы избежать проверок на пути следования, правонарушители прибегли к хитростям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель вместе с сообщником, фельдшером отделения экстренной медицинской помощи, "арендовали" для схемы автомобиль скорой помощи. Как рассчитывали переправщики, это давало им возможность беспрепятственно проехать контрольные посты и в нужном месте высадить уклонистов.
Стражи порядка ликвидировали этот канал незаконного выезда мужчин за границу, в карете скорой нашли также 6000 долларов, которые переправщикам заплатили за эту услугу. Фельдшера задержали, продолжаются поисковые мероприятия касательно его пособника, который подыскал "клиентов".
Напомним, что СБУ разоблачила на Буковине очередной канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. Священнослужителю УПЦ (МП) было поставлено в известность о подозрении из-за помощи уклоняющимся.
В Украине работают над созданием реестра уклоняющихся от мобилизации . Документ еще не зарегистрирован в Раде, поскольку над ним идет работа.
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