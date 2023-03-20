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Тікали з позицій, але загинули. СБУ дронами знищила російські БМП та БТР (відео)

Фото: СБУ дронами знищила російські БМП та БТР (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці використали дрони та атакували російські БТР та БМП, внаслідок чого ворожа техніка була знищена разом з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці. Ще два свіженьких приклади роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами", - йдеться у повідомленні.

На першому відео російський БТР повертався з позицій з піхотою на броні. Але у двигун прилетів український дрон - він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.

"Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також здійснювала переміщення піхоти. Результат - пряме влучання дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продемонстрували знищення російського танка дроном-камікадзе. Ворог намагався втекти, однак йому це не вдалось.

Військові контррозвідники Служби безпеки України атакували позицію окупантів на сході. Захисники за допомогою дрона знищили групу росіян.

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