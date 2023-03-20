Убегали с позиций, но погибли. СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (видео)

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", - говорится в сообщении.

На первом видео российский БТР возвращался с позиции пехоты на броне. Но в двигатель прилетел украинский дрон - он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов.

"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат - прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", - добавили в СБУ.