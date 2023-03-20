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Убегали с позиций, но погибли. СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (видео)

Фото: СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы использовали дроны и атаковали российские БТР и БМП, в результате чего вражеская техника была уничтожена вместе с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", - говорится в сообщении.

На первом видео российский БТР возвращался с позиции пехоты на броне. Но в двигатель прилетел украинский дрон - он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов.

"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат - прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", - добавили в СБУ.

Напомним, что спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продемонстрировали уничтожение российского танка дроном-камикадзе. Враг пытался скрыться, однако ему это не удалось.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.

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