Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона: відео
Військові контррозвідники Служби безпеки України атакували позицію окупантів на сході. Захисники за допомогою дрона знищили групу росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Facebook.
За попередніми даними, контррозвідника за допомогою ударного дрона знищили чотирьох окупантів. Ще щонайменше троє росіян отримали поранення.
Захисникам вдалося не лише поповнити втрати росіян, але й врятувати пораненого бійця.
"Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники показали, як знищили склад окупантів у Луганській області.
Також зазначимо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 800 окупантів, а також збили вертоліт та літак ворога.
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