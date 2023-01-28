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Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона: відео

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Україна, Субота 28 січня 2023 13:54
Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона: відео Фото: СБУ вдарила з дрона по окупантам на сході (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військові контррозвідники Служби безпеки України атакували позицію окупантів на сході. Захисники за допомогою дрона знищили групу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Facebook.

За попередніми даними, контррозвідника за допомогою ударного дрона знищили чотирьох окупантів. Ще щонайменше троє росіян отримали поранення.

Захисникам вдалося не лише поповнити втрати росіян, але й врятувати пораненого бійця.

"Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищили склад окупантів у Луганській області.

Також зазначимо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 800 окупантів, а також збили вертоліт та літак ворога.

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