Тікали з позицій, але загинули. СБУ дронами знищила російські БМП та БТР (відео)
Українські спецпризначенці використали дрони та атакували російські БТР та БМП, внаслідок чого ворожа техніка була знищена разом з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Росіяни гинуть від ударів спецпризначенців СБУ, навіть втікаючи з позицій на бронетехніці. Ще два свіженьких приклади роботи FPV-дронів з кумулятивними зарядами", - йдеться у повідомленні.
На першому відео російський БТР повертався з позицій з піхотою на броні. Але у двигун прилетів український дрон - він залишився догорати на місці ураження з рештками окупантів.
"Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також здійснювала переміщення піхоти. Результат - пряме влучання дрона-камікадзе та оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продемонстрували знищення російського танка дроном-камікадзе. Ворог намагався втекти, однак йому це не вдалось.
Військові контррозвідники Служби безпеки України атакували позицію окупантів на сході. Захисники за допомогою дрона знищили групу росіян.
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