ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Убегали с позиций, но погибли. СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 18:54
Убегали с позиций, но погибли. СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (видео) Фото: СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские спецназовцы использовали дроны и атаковали российские БТР и БМП, в результате чего вражеская техника была уничтожена вместе с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", - говорится в сообщении.

На первом видео российский БТР возвращался с позиции пехоты на броне. Но в двигатель прилетел украинский дрон - он остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов.

"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат - прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", - добавили в СБУ.

Напомним, что спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продемонстрировали уничтожение российского танка дроном-камикадзе. Враг пытался скрыться, однако ему это не удалось.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины атаковали позицию оккупантов на востоке. Защитники с помощью дрона уничтожили группу россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон